Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyor

Alınan bilgiler göre göre öğle saatlerine Esenyurt ilçesinde 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan yangının yaşandığı depodan patlama sesleri duyulur. Bunun yanında yangının yarattığı dumanlar İstanbul'un birçok ilçesinden görülebiliyor.