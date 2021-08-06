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  3. Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyor

Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyor

Son dakika... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Yangının yarattığı dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülürken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyor

Alınan bilgiler göre göre öğle saatlerine Esenyurt ilçesinde 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine  olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan yangının yaşandığı depodan patlama sesleri duyulur. Bunun yanında yangının yarattığı dumanlar İstanbul'un birçok ilçesinden görülebiliyor.

Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyorSon dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyorSon dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyorSon dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyor

Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyorSon dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyorSon dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyorSon dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyorSon dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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