Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta depo yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı, patlama sesleri geliyor
Son dakika... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Yangının yarattığı dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülürken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiler göre göre öğle saatlerine Esenyurt ilçesinde 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan yangının yaşandığı depodan patlama sesleri duyulur. Bunun yanında yangının yarattığı dumanlar İstanbul'un birçok ilçesinden görülebiliyor.