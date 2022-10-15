İstanbul Fikirtepe'de rezidansta yangın! Saatler sonra kontrol altına alındı!

SON DAKİKA! İstanbul Fikirtepe'de bir rezidansta boydan boya yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Rukiye Karapunar
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SON DAKİKA! İstanbul Fikirtepe'de bir rezidansta boydan boya yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesabından "Fikirtepe Mahallemizdeki bir binada çıkan yangın İstanbul İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olması tek tesellimiz." ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...

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