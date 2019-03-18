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  3. Son dakika... İstanbul Hadımköy'deki fabrika yangını bir türlü söndürülemiyor

Son dakika... İstanbul Hadımköy'deki fabrika yangını bir türlü söndürülemiyor

İstanbul Hadımköy'de 3 katlı bir fabrikada yangın çıkmıştı. Fabrikadaki yangına müdahale için birçok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği ve yangının gittikçe arttığı bilgisi veriliyor.

Son dakika... İstanbul Hadımköy'deki fabrika yangını bir türlü söndürülemiyor

İstanbul Hadımköy'de 3 katlı bir fabrikada yangın çıkmıştı. Fabrikadaki yangına müdahale için birçok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği ve yangının gittikçe arttığı bilgisi veriliyor.

Hadımköy yangın son durum nedir? Hangi fabrikada yangın çıktı?

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Hadımköy yangın son durum nedir? Hangi fabrikada yangın çıktı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasında meydana gelen yangına, İBB itfaiyesinden (Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli) 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur." denildi.

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