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Son dakika | İstanbul Haramidere durağında bir kişi metrobüsü rehin aldı

Son dakika haberi... İstanbul Haramidere durağında bir şüpheli metrobüsü rehin aldı. İlk bilgilere göre olayda yaralanan olmazken; bıçakla metrobüse giren kişi dışarı çıkarılarak gözaltına alındı.

Son dakika | İstanbul Haramidere durağında bir kişi metrobüsü rehin aldı

Son dakika haberi... Bıçaklı bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.

Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır bekledi. Şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Bıçakla metrobüse giren kişi dışarı çıkarılarak gözaltına alındı.

Son dakika | İstanbul Haramidere durağında bir kişi metrobüsü rehin aldı

Şahıs ambulansa bindirildi. Olayda yaralananın olmadığı bildirildi.

Son dakika | İstanbul Haramidere durağında bir kişi metrobüsü rehin aldı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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