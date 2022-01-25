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  3. Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başlayacağı saat belli oldu

Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başlayacağı saat belli oldu

Son dakika... Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanının saat 13.00'den sonra uçuş faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başlayacağı saat belli oldu

 Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, saat 13.00'a kadar uçakların iniş ve kalkışlarına kapalı olan İstanbul Havalimanının son durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Bilal Ekşi pistlerin ve operasyon alanlarının kardan temizlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek uçuşların saat 13.00'de başlayacağını açıkladı. 

PİSTLERİN TEMİZLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bilal Ekşi sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek   için yoğun çalışma devam etmektedir.

Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır."

 

BİLAL EKŞİ: 5 BİN 420 YOLCU OTELLERDE MİSAFİR EDİLMEKTEDİR

Bilal Ekşi,"  İstanbul Havalimanının aşırı kar yağışı sebebi ile operasyona kapalı  olmasından dolayı yurt içine 33 uçağımız yönlendirilmiştir. 5420 yolcumuz otellerde misafir edilmektedir." dedi. 
 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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