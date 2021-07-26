Son dakika | İstanbul Maltepe Sahilinde yangın! Tekneler alev alev yanıyor

Son dakika... Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Dragos'taki balıkçı barınağında bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yangın, yanındaki diğer teknelere sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de denizden müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangın nedeniyle 9 teknede büyük çapta hasar oluştu.