Son dakika | İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasını bitirmek maksadıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında örgütün sözde TSK "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHRAÇ VE GÖREVDE OLANLAR VAR

Bu kapsamda 2'si mahrem ağabey, 292'si ihraç veya görevde bulunan asker olmak üzere, 4 Albay (emekli), 1 Yarbay (görevde), 9 Binbaşı (görevde), 6 Yüzbaşı (emekli), 1 Yüzbaşı (görevde), 1 Yüzbaşı (ihraç), 26 Üst Teğmen (görevde), 3 Üst Teğmen (emekli/istifa), 2 Teğmen (görevde), 2 Teğmen (istifa), 1 Teğmen (ihraç), 11 Astsubay (görevde), 9 Astsubay (ihraç), 3 Uzman Çavuş (görevde), 2 Uzman Çavuş (ihraç) ve 211 kapatılan askeri okul öğrencisi hakkında İstanbul merkezli 42 ilde gözaltı talimatı verildi.

OPERASON SÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.