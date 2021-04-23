Son dakika | İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu: 78 şüpheliden 62'si yakalandı

Son dakika... 400 binden fazla kişinin mağdur olduğu kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62'sini yakaladı.

DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

16 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edildi. Özer'in 20 Nisan günü Arnavutluk'un Tiran şehrine gittiği belirlenirken MASAK, Thodex'in hesaplarına el koymuştu. Daha sonra açıklama yayınlayan Faruk Fatih Özer iddiaları yalanlayarak yurt dışına yatırımcılarla görüşmek için çıktığını iddia etmişti.

Kaynak: AA, Bölge Gündem

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