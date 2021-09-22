Son dakika | İstanbul Şile'de fabrika yangını: Patlama sesleri duyuldu

Edinilen bilgilere göre Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Anadolu Yakası'nda bulunan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.

Öte yandan yangının çıktığı fabrikadan patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Detaylar gelecek...