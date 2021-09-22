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  3. Son dakika | İstanbul Şile'de fabrika yangını: Patlama sesleri duyuldu

Son dakika | İstanbul Şile'de fabrika yangını: Patlama sesleri duyuldu

Son dakika... İstanbul'un Şile ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ardından patlamaların meydana geldiği ifade edildi.

Son dakika | İstanbul Şile'de fabrika yangını: Patlama sesleri duyuldu

Edinilen bilgilere göre  Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Anadolu Yakası'nda bulunan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.

Öte yandan yangının çıktığı fabrikadan patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi. 

Detaylar gelecek... 

Son dakika | İstanbul Şile'de fabrika yangını: Patlama sesleri duyuldu

Son dakika | İstanbul Şile'de fabrika yangını: Patlama sesleri duyulduSon dakika | İstanbul Şile'de fabrika yangını: Patlama sesleri duyulduSon dakika | İstanbul Şile'de fabrika yangını: Patlama sesleri duyuldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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