Son dakika | İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binada patlama! Evin duvarı yıkıldı, ekipler sevk edildi Son dakika... İstanbul Sultangazi'de 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

A+ A-

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası dairenin duvarının yıkıldığı görüldü. Patlama ihbarı sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Detaylar gelecek... Tayfun Altuntaş Editör patlamasultangazi