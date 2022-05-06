Son dakika | İstanbul Tuzla tersanesinde gaz zehirlenmesi: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Manşet Haberleri

Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi için "Rezalet" dedi! "Bu rezaleti durdurun, yoksa..."

Son dakika! Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı önünde Süleyman Soylu'ya açık tehdit! "Süleyman, ya sen ya ben öleceğiz"

Ümit Özdağ'dan, Meral Akşener'in yeğeni Ümit Dikbayır'a zehir zemberek sözler! "Çok konuşma zeka ve kültür seviyen ortaya çıkmasın"

Atilla Taş'tan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na veryansın! Adamlığına kadar laf etti! "Hakkımı helal etmiyorum"

Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! İşte 6 Mayıs 2022 Cuma hava durumu