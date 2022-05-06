Son dakika | İstanbul Tuzla tersanesinde gaz zehirlenmesi: 4 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika... İstanbul Tuzla tersanesindeki bir gemide meydana gelen gaz zehirlenmesi sonucu 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Son dakika... Edinilen bilgilere göre olay, Tersaneler Caddesi'ndeki bir gemide sabah saatlerinde bilinmeyen sebeple karbondioksit sızıntısı meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, gazdan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 10.54’te alınan ihbarda; Tuzla İlçemiz Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.
Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır.
Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan (4) işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır.
Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen işçilere Allah’tan acil şifalar diliyoruz."