Son dakika | İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binada patlama: Yaralılar var! Bölgeye ambulans ve itfaiye sevk edildi
Son dakika... İstanbul Üsküdar'daki 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan vatandaşların olduğu ifade edilirken bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: DOĞALGAZ KAYNAKLI BİR PATLAMA OLDU
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaşanan patlamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. 3 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.
PATLAMANIN ŞİDDETİYLE DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ
Hilmi Türkmen, 2 yaralının durumunun iyi olduğunu, bir vatandaşın ise patlamanın şiddetiyle dördüncü kattan düştüğü için vücudunda kırıklar olduğunu söyledi.