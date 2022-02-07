Son dakika | İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binada patlama: Yaralılar var! Bölgeye ambulans ve itfaiye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: DOĞALGAZ KAYNAKLI BİR PATLAMA OLDU

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaşanan patlamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. 3 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

PATLAMANIN ŞİDDETİYLE DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Hilmi Türkmen, 2 yaralının durumunun iyi olduğunu, bir vatandaşın ise patlamanın şiddetiyle dördüncü kattan düştüğü için vücudunda kırıklar olduğunu söyledi.