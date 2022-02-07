Ziraat Türkiye Kupası son 16: Denizlispor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Hakan Bayrakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı'nın biyografisiZiraat Türkiye Kupası son 16: Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası son 16: Bandırmaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası son 16: Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası son 16: Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika | İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binada patlama: Yaralılar var! Bölgeye ambulans ve itfaiye sevk edildiGökhan Göz'ün vukuatları bitmiyor! Önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakmıştı! Şimdi de silahını polise teslim ederken bilerek yere attı!Ziraat Türkiye Kupası son 16: Kasımpaşa – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Seci ne demek, TDK'ya göre Seci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binada patlama: Yaralılar var! Bölgeye ambulans ve itfaiye sevk edildi

Son dakika | İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binada patlama: Yaralılar var! Bölgeye ambulans ve itfaiye sevk edildi

Son dakika... İstanbul Üsküdar'daki 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan vatandaşların olduğu ifade edilirken bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: DOĞALGAZ KAYNAKLI BİR PATLAMA OLDU

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaşanan patlamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. 3 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

PATLAMANIN ŞİDDETİYLE DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Hilmi Türkmen, 2 yaralının durumunun iyi olduğunu, bir vatandaşın ise patlamanın şiddetiyle dördüncü kattan düştüğü için vücudunda kırıklar olduğunu söyledi.

 

Son dakika | İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binada patlama: Yaralılar var! Bölgeye ambulans ve itfaiye sevk edildi

Son dakika | İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binada patlama: Yaralılar var! Bölgeye ambulans ve itfaiye sevk edildiSon dakika | İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binada patlama: Yaralılar var! Bölgeye ambulans ve itfaiye sevk edildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT