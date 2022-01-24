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Son dakika! İstanbul Valiliği açıkladı! Kamuda mesai erken bitecek!

Son dakika! İstanbul Valiliği İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle flaş bir karar aldı. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer 15.30'da sona erecek.

Son dakika! İstanbul Valiliği açıkladı! Kamuda mesai erken bitecek!

Son dakika haberi... İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kar yağışı sonrası ulaşımda sıkıntı yaşanmaması nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından açıklama yayımlandı.

Buna göre İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 15.30'da sona ereceği açıklandı.

MESAİLER 15.30'DA SONA ERECEK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

 

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı giderek etkisini artırıyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre bugün İstanbul'da vortex etkisinin görüleceği ve akşam saatlerinde yağışın çok daha etkili olacağı hava radarlarında görülüyor. Bu sebeple akşam saatlerinden önce çalışanların evlerine gitmesi hedeflenerek İstanbul Valiliği tarafından bu kararın alındığı ifade ediliyor.

Son dakika! İstanbul Valiliği açıkladı! Kamuda mesai erken bitecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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