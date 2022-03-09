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  3. Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu! Kar yağışı nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi

Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu! Kar yağışı nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi

Son dakika... İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların ve üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı.

Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu! Kar yağışı nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi

 İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu! Kar yağışı nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu! Kar yağışı nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

 

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Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu! Kar yağışı nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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