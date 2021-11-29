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İstanbul Valiliğinden lodos açıklaması!

İstanbul Valiliği lodostan dolayı 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İstanbul Valiliğinden lodos açıklaması!

İstanbul Valiliği bugün gerçekleşen lodos felaketinde 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da bugün etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklı olumsuz hava koşulları nedeniyle, AFAD verilerine göre, 1’i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3’ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır."

Açıklamada,

"33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü" denildi.

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