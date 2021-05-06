Son dakika | İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'da yapılacak olan seçim öncesi flaş karar!

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 29 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan fakat sonrasında iptal edilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarının elvereceği Haziran 2021'de yapılma hedefiyle ertelendiği ifade edildi.

Galatasaray Kulübü, 2021 yılı Haziran ayında başkanlık seçimi yapmak istediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada;

Pandemi koşullarının elvereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün 11.03.2021 tarihli ve İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı konulu yazısı ile;"... ilimiz genelinde 15.03.2021 tarihinden itibaren; ... Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafindan düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir." hususlar' ifade edilmiş,

Yine İstanbul Valiliğinin 14.04.2021 tarihli ve Kısmi Kapanma Tedbirleri konulu yazısı ile de; "...12.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyeceği" belirtilmiştir.

Son olarak İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesi ile 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilmiş olup, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelini kapsayacak şekilde tam kapanma dönemine geçilmiştir.

Bu kapsamda derneğinizce yapılması planlanan genel kurul toplantısına ilişkin sürecin, tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası salgının seyri göz önünde bulundurularak Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınacak kararlar doğrultusunda yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. "