Son dakika | İstanbul Valiliğinden sahte içki açıklaması: 22 kişi öldü, 16 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor

Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen sahte içki zehirlenmeleri İstanbul'a da sıçradı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tespitlere göre 46 kişi sahte alkolden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti, 5'i yabancı olmak üzere 15 kişinin ise hayati tehlikelerinin olduğu ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Ayrıca 5 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı, 3 kişinin ise taburcu edildiği belirtilen açıklamada,"

Sürdürülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde; yakalanan 12 şüpheli şahıstan 4’ü tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

16 Kasım-16 Aralık 2021 tarihleri arasında İlimizde alkol kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili olarak 56 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu operasyonlarda; haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14’ü tutuklanmış, 17 şüpheli hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanmıştır.

Yapılan operasyonlarda;

32.978 adet dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi vb. ele geçirilmiştir.

İlimizde sahte alkol imalatı ve alkol zehirlenmesinin önlenmesi konusunda ilgili kurumlarımızın denetimleri yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve “174” Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır."