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  3. SON DAKİKA! İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma yasağı açıklaması!

SON DAKİKA! İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Kabine toplantısı ardından yapılan açıklamalarla aklı karışan kent sakinleri için yasağın detayları ele alındı.

SON DAKİKA! İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yüksek ve çok yüksek riskli illerde, yalnızca pazar günü uygulanacağını ifade etmişti. Bunun üzerine vatandaşlar, İstanbul'da uygulanacak pazar günü yasağının saatlerini öğrenmek için araştırmaya girişti. 

SON DAKİKA! İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Konuya sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla cevap getiren İstanbul Valiliği, İstanbul'da uyuglanacak yasağın Cuma 21.00 ile Cumartesi 05.00 saatleri arasında olacağına değindi. Ayrıca Cumartesi akşam 21.00'de başlayacak olan yasak da Pazartesi saat 05.00'e dek sürecek. 

Cumartesi günleri ise 05.00 ile 21.00 saatleri arasında kısıtlama söz konusu olmayacak. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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