Son dakika |İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Üniversiteler 31 Ocak'a kadar tatil edildi, kamu çalışanları izinli olacak

Son dakika... İstanbul'da etkili olan kar yağışının sürmesinin ardından birtakım tedbirler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan önlemleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre alınan kararlar şöyle:

- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personellerin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

- Kamu kurum ve kuruşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılmalarına,

- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

- İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir.

- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verildi.

Kentte karla mücadelede, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında oluşturulan arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal gruplarındaki 18 bin 29 personel ve 5 bin 227 araç ile çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.