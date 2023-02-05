Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motokurye, motosiklet ve scooterlere yasak geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli Hemşehrilerim,18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle;
Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR"
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023
⏰18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle;
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin??
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️#KarlaMücadele#ÖnceCanGüvenliği pic.twitter.com/KluG42hCYc