Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı kalktıİncifir isminin anlamı nedir, İncifir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aymaral isminin anlamı nedir, Aymaral ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Zaman yolcusu olduğunu söyleyen TikTok kullanıcısı şoke etti! 2027 yılında seyahat ettiği yerlerden video paylaştı: "Dünyada tek başıma 340. gün, şehirleri gezdim"Tayboğa isminin anlamı nedir, Tayboğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aykut Kocaman'dan Alex tepkisi! "Aynılarını o da yaşayacak!"Milli takıma başarılı forvet !Yetkililer Belçikaya gidiyor!Köydeki köprüyü çalmışlardı! Hırsız muhtar ve demirleri alan hurdacı yakalandı!TRT Spor Sunucusu Onur Şahin Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Takımlı? İnstagram hesabı ne? Evli mi? Onur Şahin BiyografisiSurvivor bugün, yarın var mı? 27-28 Ocak Survivor neden yok? Ne zaman yayınlanacak?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı kalktı

Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı kalktı

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle motokurye, motosiklet ve elektrikli scooterlera getirilen trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'den itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı kalktı

 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İstanbullular;

Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve, Motokuryelerin Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR.

Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT