Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı kalktı Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle motokurye, motosiklet ve elektrikli scooterlera getirilen trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'den itibaren kaldırılacağını açıkladı.

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