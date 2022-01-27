Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı kalktı
Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle motokurye, motosiklet ve elektrikli scooterlera getirilen trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'den itibaren kaldırılacağını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli İstanbullular;
Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve, Motokuryelerin Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR.
Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum."
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2022
Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin??
Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR.
Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/V82dVxB9Eh