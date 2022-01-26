Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, park edilen araçlar için çağrı yaptı: Acilen çekilmesi gerekmektedir
Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların çekilmesi gerektiğini, çekilmemesi durumunda ise görevliler tarafından çekileceğini açıkladı.
İstanbul'da kar yağışının ardından trafikte mahsur kalan vatandaşlar araçlarını yolda bırakarak evlerine gitmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilen kamyon, TIR ve özel araçların yoldan alınması için vatandaşlara çağrı yaptı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir."
Kıymetli hemşehrilerim,#Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022
⚠️Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir. pic.twitter.com/vcPLUGzqme