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  3. Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, park edilen araçlar için çağrı yaptı: Acilen çekilmesi gerekmektedir

Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, park edilen araçlar için çağrı yaptı: Acilen çekilmesi gerekmektedir

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların çekilmesi gerektiğini, çekilmemesi durumunda ise görevliler tarafından çekileceğini açıkladı.

Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, park edilen araçlar için çağrı yaptı: Acilen çekilmesi gerekmektedir

İstanbul'da kar yağışının ardından trafikte mahsur kalan vatandaşlar araçlarını yolda bırakarak evlerine gitmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilen kamyon, TIR ve özel araçların yoldan alınması için vatandaşlara çağrı yaptı. 

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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