Son dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkış durduruldu
Son dakika... İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışının durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı etkisini devam ettirirken olabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi için şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkışlarının durdurulmasına karar verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Kıymetli Hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2022
Bir sonraki duyuruya kadar;
İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin ÇIKIŞLARI DURDURULMUŞTUR❗#KarlaMücadele pic.twitter.com/WR1unftxK9