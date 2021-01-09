Son dakika| İstanbul Valisi Yerlikaya, vaka sayıları düşen ilçeleri açıkladı

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.

Geçen haftaya oranla en çok düşüş;

Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.

En az düşüş ise;

Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda."

Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu, Uzamış Covid-19'u anlattı: Risk altındaki tek tek saydı

8 Ocak Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?