Son dakika| İstanbul Valisi Yerlikaya, vaka sayıları düşen ilçeleri açıkladı
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vaka sayılarının her geçen gün azaldığını ifade ederek geçen haftaya göre vaka sayıları düşen illeri açıkladı.
Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.
Geçen haftaya oranla en çok düşüş;
Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.
En az düşüş ise;
Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda."
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8 Ocak Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?