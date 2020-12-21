Son dakika... İstanbul Valisi Yerlikaya'dan korona açıklaması: Geçen haftaya göre yüzde 40 azaldı

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, ,Beyoğlu, Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız" dedi.

18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.



İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.



✅ Geçen hafta %40 oranında azaldı.

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En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar



Tedbirlere uyararak #BirlikteBaşaracağız

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BAKAN KOCA, VAKALARDAKİ DÜŞÜŞ ORANINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul'da alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ifade ederek, son bir haftada pozitif vaka sayındaki azalmanın yüzde 20'yi bulduğunu ifade ederek, " Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük. Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde yüzde 10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. 658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor. Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim." ifadelerini kullanmıştı.

21 Aralık Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu|Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?