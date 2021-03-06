Son dakika... İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara korona uyarısı: İstanbul'umuz, yüksek riskli şehirler listesinde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videolu mesajda İstanbullulara seslendi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yılın geride kaldığını ifade eden Yerlikaya," Bu yıl içinde gördük ki, virüs yorulmak nedir bilmiyor. Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor, bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs, dirençli. Fakat İstanbul'umuz da, bu mücadelede kararlı ve dirençli. Öyle olmaya da devam edecek." dedi.

1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini anımsatan Yerlikaya," İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori. Sevgili hemşerilerim, Biliyorsunuz ki değişmez kural; gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz." ifadelerini kullandı.

İş yerleri yeniden açılan esnaflara seslenen Yerlikaya, vatandaşların onları özlediğini dile getirerek," Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için; HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim." diye konuştu.

Esnafları ziyaret ederek önlemleri denetleyeceklerini kaydeden Yerlikaya," Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız!" dedi.