SON DAKİKA! İstanbul ve Ankara'da farklı meslek gruplarına FETÖ operasyonu

Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö., örgüte ait hücre evinde yakalandı. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığınca geliştirilen operasyon kapsamında ise farklı meslek gruplarına ait 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI

FETÖ firarisi eski Emniyet Müdürü Abdullah E., Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gaybubet evinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucunda “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranma kaydı bulunan, örgüt tarafından sadakati ve bağlılığı en üst sevide olarak kodlanan, ByLock kullanıcısı ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü Abdullah E.'nin Etimesgut ilçesinde gaybubet evinde saklandığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada zanlının örgüt içerisinde irtibat kurmak için yeni bir mesajlaşma programı geliştirerek örgüt sorumlusuyla buradan irtibat kurduğu, ailesinden ayrı olarak herhangi bir adres beyanında bulunmadığı ve evin örgüt tarafından yüksek güvenlikli ve kameralarla donatılmış olması nedeniyle tercih edildiği belirlendi.

YAKALANMAMAK İÇİN ALDIĞI ÖNLEMLER PES DEDİRTTİ

Deşifre olmamak için ailesi de dahil kimseyi binaya getirmeyen zanlının ailesi ile çok sıkı tedbir uygulayarak buluştuğu ve bu gizli buluşma ailesine de öğrettiği, eve giriş çıkış saatlerini sürekli değiştirdiği, tanınmamak için kılık ve kıyafetini değiştirdiği, mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmadığı ve aylık erzak alışverişi yaparak gündelik olarak ikametinden dışarı çıkmadığı belirlendi. Alınan arama kararına istinaden adrese yapılan operasyonda eski Emniyet Müdürü Abdullah E. yakalanırken, evde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

BYLOCK KULLANAN 23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen ve örgütte yer aldıklarına dair haklarında beyan bulunan, farklı meslek gruplarına mensup 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün gizli yazışma programı Bylock kullandığı tespit edilen ve örgüt yapılanmasında yer aldıklarına dair haklarında beyan bulunan şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı şahıslar ile halen kamuda görev yapan bir doktor ile Kur'an kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup toplam 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.