İstanbul'da anaokulu ve kreşler tatil mi 10-14 Mart 2022? İstanbul'da Mart kapıdan baktırıp, kazma kürek yaktırdı. Etkisini göstermeye başlayan kar yağışlarının ardından İstanbul Valiliği'nden gelen "Okul ve Üniversiteler tatil" duyurusu "Yarın anaokulu, kreşler açık mı? Kaç gün tatil edildi 10- 14 Mart? sorularını beraberinde getirdi. İşte, merak edilen Son dakika: İstanbul'da anaokulu ve kreşler tatil mi 10-14 Mart 2022? Yarın anaokulu, kreşler açık mı? Kaç gün tatil edildi? soru başlıklarının yanıtları...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ 10-14 MART 2022?

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar yüz yüze tüm eğitimlere ara verildi. Böylece okullar 10-14 Mart tatil edilecek. Bununla birlikte anaokulu ve kreşe giden çocuklar da eğitime 4 günlüğüne ara vermiş olacak.

YARIN ANAOKULU, KREŞLER AÇIK MI? KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada, "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temek eğitim ve öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, sürücü kursları, Kur'an kursları, özel kurumlar ve diğer eğitim kurumları dahil olmak üzere bütün eğitim öğretim dairelerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesine gününe kadar ara verilmesine ayrıca; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu durumda yarından itibaren 14 Mart Pazar gününe anaokulu ve kreşlerde eğitime ara verilecek.