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  3. Son dakika! İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi!

Son dakika! İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi!

Son dakika! İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle, alışveriş merkezlerinin 12:00'de müşteri kabulüne başlayıp 19:00'da kapatılmasına karar verildi.

Son dakika! İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi!

Son dakika! İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle alışveriş merkezlerinin 12:00'de müşteri kabulüne başlayıp 19:00'da kapatılmasına karar verildi. Açıklamayı İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bahsi geçen açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Son dakika! İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi!

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 3°CÇok bulutlu

İSTANBUL °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°CÇok bulutlu

KOCAELİ °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor..

Son dakika! İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi!

Son dakika! İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi!Son dakika! İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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