Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Hava Tahmin Uzmanı uyardı Son dakika haberi... Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. 4-5 gün aralıklarla etkisini sürdürecek." ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik oranı yüzde 80'lere kadar yükseldi.

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