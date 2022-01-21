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Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Hava Tahmin Uzmanı uyardı

Son dakika haberi... Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. 4-5 gün aralıklarla etkisini sürdürecek." ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik oranı yüzde 80'lere kadar yükseldi.

Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Hava Tahmin Uzmanı uyardı

Son dakika haberi... Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, A Haber canlı yayınında İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. 4-5 gün aralıklarla etkisini sürdürecek." ifadelerini kullandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı. Özellikle Beylikdüzü ve Çatalca kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışının etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Saat 17.40 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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