Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizinde saat 16.38'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise deprem 4,2 büyüklüğünde yerin 6.86 kilometre altında kaydedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmara ereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada,"AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi.

Öte yandan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

VALİ YERLİKAYA: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre; saat 16.38'de merkez üssü Marmara Ereğlisi olan 4.2'lik bir #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.