Son dakika | İstanbul'da etkili olan sis uçak seferlerini vurdu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve yeni günde de etkisini sürdüren sis, kara ve deniz ulaşımının yanı sıra hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgilere göre sis yüzünden saat 08.00 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı uçak seferleri ertelendi, 16 uçuş da iptal edildi.

Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı ile yakın havalimanlarına yönlendiriliyor.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

THY BASIN MÜŞAVİRİ ÜSTÜN: İPTAL VE GECİKMELER BEKLENMEKTEDİR

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sisin, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonları etkilediğini ifade belirterek, " Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yollarının Twitter hesabından "Değerli misafirlerimiz, İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." bilgisi paylaşıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR SÜRÜYOR

Öte yandan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sis yüzünden dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert (yönlendirme) etmiştir. Divert uçuşlar devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir." denildi.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Saat 08.00 itibarıyla iniş ve kalkışlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, sisin etkisinin azılmasıyla seferler yeniden başladı. Havalimanı saat 11.10'da kalkışa, 11.40'ta ise inişlere açıldı.