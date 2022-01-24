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Son Dakika | İstanbul'da kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere 25 Ocak Salı günü tam gün idari izin!

Son Dakika | İstanbul'da kötü hava koşulları nedeniyle; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacak.

Son Dakika | İstanbul'da kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere 25 Ocak Salı günü tam gün idari izin!

Son Dakikaİstanbul'da kötü hava koşulları nedeniyle; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacak.

Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;

"Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verdi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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