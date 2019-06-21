Son dakika... İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu?

23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı sonuçları Türkiye genelinde hızla takip ediliyor. 17.00'dan itibaren kapanan sandıklar ile seçim sonuçları bölge bölge gelmeye başladı bile. Peki İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz.

SON DAKİKA! İSTANBUL'DA KİM ÖNDE? BİNALİ YILDIRIM MI? EKREM İMAMOĞLU MU?

31 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde YSK’nın iptal kararı ile 23 Haziran yeni seçim günü olarak belirlenmişti.

İstanbul'da son durum seçim sonuçlarını öğrenmek için sayfayı sık sık yenileyiniz...

31 MART'TA SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENLER 23 HAZİRAN'DA NE YAPACAK?

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oy kullanma oranı yüzde 83,88'de kaldı. 2014'te bir önceki yerel seçimde bu oran yüzde 89'un üzerindeydi.

CHP'nin kazandığı Şişli, Beşiktaş, Esenyurt ile AKP'nin kazandığı Fatih ve Beyoğlu, oy kullanma oranlarının yüzde 82'nin altında kalarak en düşük olduğu ilçeler.

Şişli ve Beşiktaş son dönemde CHP'nin çok büyük oranlarla kazandığı, Fatih de AKP seçmeninin yoğun olarak yaşadığı ilçeler olarak biliniyor.

Esenyurt'ta HDP seçmeninin Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu için verdiği oylar, CHP'nin ilçeyi kazanmasında etkili oldu.

Ancak CHP ve HDP'nin verilerine göre, 31 Mart'ta sandığa giden HDP seçmeni belirleyici olsa da; oy kullanma oranlarının düşüklüğüne de yine HDP seçmeninin muhafazakâr kesiminin sandığa gitmemesi yol açtı.

YSK SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI

İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz. 23 Haziran seçimlerine sayılı gün kala nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt aranıyor. İstanbullu seçmenler 23 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. Bu nedenle YSK seçmen sorgulama sayfası da araştırılmaya başlandı. YSK seçmen sorgulama sayfasına girerek, sadece kendinizin değil hanenizde bulunan diğer seçmenlerin de nerede oy kullanacağını öğrenebilirsiniz. İstanbul seçimleri için oy kullanacak 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirecek. Oy kullanma işlemleri akşam saat 17.00’de sona erecek.

YSK seçmen sorgulama sayfası merakla araştırılan konulardan birisi oldu. 23 Haziran'da nerede oy kullanacağım? Hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden İstanbullu seçmenler 23 Haziran seçimlerinde nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt arıyor. YSK seçmen sorgulama sayfasına girerek, sandık ve okul bilgisini öğrenebilirsiniz. 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy verilecek.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI ANKETİ SON DURUM NEDİR? İŞTE 23 HAZİRAN 2019 SEÇİM SONUÇLARI ANKETİ

İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlere kısa süre kala seçim sonuçları anketlerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde vatandaşlar son seçim anketi araştırmasıyla son durumu ilgiyle takip ediyor. 23 Haziran seçimleriöncesinde AK Parti ile MHP’nin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım mı yoksa CHP ile İYİ Parti’nin Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu mu seçim anketlerinde önde? Özel olarak hazırladığımız seçim sonuçları anketi hakkındaki son dakika haberleri burada...

Bilindiği gibi 31 Mart yerel seçimleri sonrasında YSK'nın kararı doğrultusunda İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yenileniyor. Bununla birlikte ORC araştırma şirketinin yaptığı son seçim sonuçları anketine göre önde olan aday Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım. Daha önce Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve T.B.M.M başkanlığı yapmış Yıldırım mı, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu 23 Haziran akşamı kazanacak? İşte seçim sonuçları anketinden son dakika bilgileri...

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık şirketi tarafından yapılan ankete göre AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım seçim yarışını önde götürüyor. Söz konusu anket 12-14 Haziran tarihleri arasında yüz yüze yapılan mülakatlar sonucunda yapıldı.

ORC'ye göre Binali Yıldırım'ın oy oranı %48.3, Ekrem İmamoğlu %47.7, diğer adayların oy oranı %0.6 kararsızların oy oranı ise %3.4...

SEÇİM TAKVİMİ

İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz.

20 Haziran Perşembe:

Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanması bitirilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanacak.

21 Haziran Cuma:

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleşen seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek. İlçe merkezi dışında kalan mahallelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

22 Haziran Cumartesi:

Seçim propagandası sona erecek. (Saat 18.00)

23 Haziran Pazar:

Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz.

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için e-Devlet Kapısından ya da https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

OY NASIL KULLANILIR?

İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz.

Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.

Oy verme günü yanınıza TC. Kimlik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

Birleşik oy pusulalarını zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

Oy zarfını sandığa atın.

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

KİMLİK BELGESİ YANINIZDA OLMALI

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

OY PUSULASINI ALIP KABİNE GEÇMELİSİNİZ

Birleşik oy pusulalarını zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

MÜHRÜ DİKKATLİ BASIN

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

OYUNUZU SANDIĞA SİZ ATIN

Oy zarfını sandığa atın.

İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz.

Binali Yıldırım AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Siyaset kariyer basamaklarını tırmanarak Türkiye Cumhuriyeti yönetiminde en üst kadamelerde görev alan, Binali Yıldırım, 58, 59 ve 60. Dönem AK Parti hükümetleri döneminde Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu. 22. Dönem ve 23. Dönem milletvekili olarak Meclis’e girdi. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık görevinden istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başkanlık görevine getirildi. 24 Haziran seçimleri sonrası Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım, 2019 yerel seçimlerde AK Parti İBB adayı oldu. İşte Binali Yıldırım kimdir, Binali Yıldırım nerelidir? Sorularının cevabı…

Binali Yıldırım AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Siyaset kariyer basamaklarını tırmanarak Türkiye Cumhuriyeti yönetiminde en üst kadamelerde görev alan, Binali Yıldırım, 58, 59 ve 60. Dönem AK Parti hükümetleri döneminde Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu. 22. Dönem ve 23. Dönem milletvekili olarak Meclis’e girdi. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık görevinden istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başkanlık görevine getirildi. 24 Haziran seçimleri sonrası Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım, 2019 yerel seçimlerde AK Parti İBB adayı oldu. İşte Binali Yıldırım kimdir, Binali Yıldırım nerelidir? Sorularının cevabı…

BİNALİ YILDIRIM NERELİDİR KAÇ YAŞINDADIR?

İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz.

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde, Refahiye, Erzincan’da dünyaya geldi. Baba adı Dursun, anne adı Bahar'dır.İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) ‘da Genel Müdürlük görevinde bulundu. Bu görevi sırasında istanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı.Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü. Binali Yıldırım, 58. Hükümet (Abdullah Gül Hükümeti), 59. ve 60. Hükümetler (I. Ve II. Recep Tayyip Erdoğan Hükümetleri) dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP istanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Bakanlığı sırasında gerçekleşen 22 Temmuz 2004 tarihli Pamukova Tren Kazası’nda 41 yolcunun vefat etmesi ve 80 yolcunun yaralanmasına ve de olay sonucunda oluşan kamuoyunun yoğun baskısına rağmen kazada sorumluluk kabul etmedi ve de istifasını vermedi. Yıldırım ayrıca Youtube’un kapanmasına yönelik yoğun eylemleri ile uluslararası kamuoyunda sansürü teşvik eden bir figür olarak dikkat çekti.

İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye’nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu. 2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır: 20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi, 19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi, 29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi, 28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi. 12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi, 20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi, 23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi, 6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi, 2 Aralık 2012 Dünya Denizcilik Üniversitesi, 22 Mart 2013 Okan Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı. Öğretmen Semiha Yıldırım ile evli olan ve Ahmet Yıldırım, Erkan Yıldırım ve Büşra Yıldırım Köylübay adlarında üç çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan ve kızı Büşra'nın “Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited şirketi” adında firmaları vardır. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi. Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği önemli projeleri; 2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı 2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması, İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbine bağlayacak olan Avrasya Tüneli 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü 1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşaası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15 lik büyüme 19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti (MKYK) Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. Ak Parti 2.Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz. 1970'te Trabzon’da doğan Ekrem İmamoğlu İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.



1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketlerinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.



Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de kurucu ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Beylikdüzü ilçesinde spora katkı adına Beylikdüzüspor Kulubünde de görev aldı. Kulübün tesislerinin oluşmasında ve yapımında büyük katkılar sundu.

İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu mu? Sizin için 23 Haziran seçim sonuçları anbean takip ediyoruz. 2008 yılında CHP’ye üye olduktan sonra 2009 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediyesi için aday adayı oldu. 16.09.2009'da CHP MYK tarafından İlçe Başkanlığı’na atandı. 27.12.2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 1. Kongresinde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu. 18.03.2012'de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresinde yeniden ilçe başkanı seçildi. Bu süreçte 2010 Referandumu ve 2011 Genel Seçimleri'ni yönetti. 2014 Yerel Seçimleri'nde yerel yönetimi hedefleyen İmamoğlu, 15 Temmuz 2013 tarihinde dört yıldan beri yürüttüğü ilçe başkanlığı görevini sonlandırdı. 2014 CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olup kazanan Ekrem İmamoğlu, halen Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin olan Ekrem İmamoğlu başta Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir.



Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu 23 yıldır Beylikdüzü’nde yaşıyor.



Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi.