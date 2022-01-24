25 Ocak Salı günü tatil mi? İstanbul'da kar tatili mi var? Yarın tatil mi? 25 Ocak Salı kar tatili kimlere var?Son Dakika | İstanbul'da kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere 25 Ocak Salı günü tam gün idari izin!Bakan Dönmez doğalgaz konusuna açıklık getirdi! "Borç söz konusu değil"Çocuk Hemşiresi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıYargı dizisi Niyazi kimdir? Katil Niyazi mi, Niyazi'yi kim oynuyor? Cem Cücenoğlu kaç yaşında?İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildiİstanbul'a giriş - çıkış yasaklandı mı? Edirne'den (Trakya) İstanbul'a araç girişi yasak mı?Burkina Faso'da asker yönetime el koydu! Darbeci askerler bildiriyi devlet televizyonundan okudular24 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 24 Ocak 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıHemodiyaliz Hemşiresi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.

İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT