Son dakika | İstanbul'da lodos yasakları! Vali Yerlikaya açıkladı: Hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle... Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddetli lodos nedeniyle bugün 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.

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Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Şiddetli lodos nedeniyle bugün saat 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacağını açıklayan Vali Yerlikaya, motosiklet ve elektrikli scooter da kullanılmayacağını belirtti. Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle, Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için Bugün 23.00’ten Yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır." Berkem Temizel Gece Editörü