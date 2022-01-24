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İstanbul'da metro seferleri uzatıldı!

İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı! Açıklama Metro İstanbul Twitter hesabından yapıldı.

İstanbul'da metro seferleri uzatıldı!

Son Dakika | İstanbul'da metro seferleri yoğun kar yağışı nedeniyle saat 02.00'ye kadar uzatıldı!

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin gece saat 02.00’ye kadar uzatıldığı açıklandı.

İstanbul'da metro seferleri uzatıldı!

Sefer detayları şu şekilde;

  • M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarında 30 dakika 
  • Kırmızı daireT1, T4 tramvay hatlarında 15 dakika 
  • Kırmızı daire T5 hattında 20 dakika aralıklarla seferler devam edecek.
  •  

Metro İstanbul Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım:

İstanbul'da metro seferleri uzatıldı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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