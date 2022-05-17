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Son dakika! İstanbul'da plastik fabrikasında yangın!

Son dakika! Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan plastik fabrikasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları da dron ile görüntülendi.

Son dakika! İstanbul'da plastik fabrikasında yangın!

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

 

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