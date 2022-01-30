Son dakika: İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Son dakika haberi... İstanbul Çatalca'da meydana gelen olayda bugün etkili olan yoğun sis ve buzlanma sonucunda bir minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsün İstanbul Havalimanı'na polis memurlarını taşıdığı ve 10'dan fazla yaralının olduğu öğrenildi. Kazada minibüs şoförünün yara almadığı ifade edilirken yaralı polis memurlarının 2'sinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı kontrolden çıktı ve devrildi. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.