Kocaeli yarın okul yok mu? | Kocaeli okullar tatil mi? 30 Kasım 2021 SalıYarın okul tatil mi? | İstanbul'da 30 Kasım Salı günü okul tatil mi?Son dakika | Açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul ve Kocaeli'nde eğitime fırtına arasıTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 4. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izleShow TV canlı yayın Üç Kuruş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm canlı izleATV canlı yayın Kalp Yarası 22. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izleFOX TV canlı yayın Yasak Elma 122. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma yeni bölüm canlı izleSon dakika: 29 Kasım 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSon dakika | Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçına olumsuz hava koşulu engeliTuzlaspor - BB Erzurumspor maçı neden yok? | Ertelendi mi? | Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Son dakika | Açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul ve Kocaeli'nde eğitime fırtına arası

Son dakika | Açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul ve Kocaeli'nde eğitime fırtına arası

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos sebebiyle yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya'nın açıklaması sonrası bir açıklama daha yapıldı. Kocaeli'nde de eğitime 1 gün ara verildi. İşte detaylar...

Son dakika | Açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul ve Kocaeli'nde eğitime fırtına arası

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada lodos sebebiyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim;

İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

Son dakika | İstanbul'da yüz yüze eğitime fırtına arası

İSTANBUL'UN ARDINDAN KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul'da eğitime ara verilmesinin hemen ardından Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve  lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim, 

Olumsuz hava koşulları ve  Lodos nedeniyle İlimiz genelinde ; 

Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

Son dakika | İstanbul'da yüz yüze eğitime fırtına arası

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT