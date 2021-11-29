Son dakika | Açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul ve Kocaeli'nde eğitime fırtına arası Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos sebebiyle yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya'nın açıklaması sonrası bir açıklama daha yapıldı. Kocaeli'nde de eğitime 1 gün ara verildi. İşte detaylar...

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Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada lodos sebebiyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." İSTANBUL'UN ARDINDAN KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ İstanbul'da eğitime ara verilmesinin hemen ardından Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim, Olumsuz hava koşulları ve Lodos nedeniyle İlimiz genelinde ; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." Berkem Temizel Gece Editörü