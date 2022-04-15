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  3. Son dakika! İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Son dakika! İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var!

Son dakika!  İstanbul TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri güzergahında kamyon ve otomobillerin de karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ekipler hemen olay yerine doğru hareket etti. İlk bilgilere göre 6 kişi yaralanırken kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Son dakika! İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var!

6 YARALI VAR

İlk bilgilere göre 6 kişi yaralanırken kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Araçların yoldan kaldırılması için başlatılan çalışma devam ederken, yaralılar sağlık çalışanların müdahalesiyle yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika! İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var!Son dakika! İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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