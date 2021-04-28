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  3. SON DAKİKA! İstanbul'daki metro seferlerine 'tam kapanma' güncellemesi geldi!

SON DAKİKA! İstanbul'daki metro seferlerine 'tam kapanma' güncellemesi geldi!

Son dakika... Metro İstanbul'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi geldi.

SON DAKİKA! İstanbul'daki metro seferlerine 'tam kapanma' güncellemesi geldi!

Son dakika... İstanbul'daki metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi geldi.

Metro İstanbul'un internet sitesinde yapılan açıklamaya göre:

"Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.
Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.
 M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
F1 Taksim-Kabataş füniküler,
T3 Kadıköy-Moda tramvay,
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler."

AYRINTILAR GELECEK...

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