Son dakika | İstanbul'daki patlama hakkında yeni gelişme! Vali Yerlikaya yardım açıklamasında bulundu

Son dakika... İstanbul Üsküdar'daki 5 katlı bir binada meydana gelen patlamada 4 vatandaş yaralandı. Olaya ilişkin konuşan İstanbul Valisi Yerlikaya "Patlamanın sebebi itfaiiyenin kanaatine göre doğalgaz sıkışması" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Yerlikaya, "Boşaltılan binalardaki 14 daire sahibine 50 bin TL Nakdi ve kira yardımında bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: DOĞALGAZ KAYNAKLI BİR PATLAMA OLDU

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaşanan patlamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. 3 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

PATLAMANIN ŞİDDETİYLE DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Hilmi Türkmen, 2 yaralının durumunun iyi olduğunu, bir vatandaşın ise patlamanın şiddetiyle dördüncü kattan düştüğü için vücudunda kırıklar olduğunu söyledi.

Öte yandan patlamanın yaşandığı binanın yanında bulunan 6 katlı bir binada tedbir amaçlı boşaltıldı.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK'TEN AÇIKLAMA

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, teknik ekiplerin verdiği ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu söyledi.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarlarının dışa doğru çöktüğünü, kolonların şimdilik ayakta durduğunu belirten Demiryürek, "Öndeki binalar dahil, bu binaları boşaltmış durumdayız. İlk belirlemelere göre 4 yaralı var. İtfaiye ekipleri şu anda binanın içinde ama ihtiyatlı çalışmak durumundayız. Şu ana kadar başka yaralıya ulaşılamadı. Yaralılardan ikisinin durumu nispeten hafif, diğer ikisinin daha ağır. Hastaneye intikalleri sağlandı. 112, İGDAŞ, Üsküdar Belediyesi teknik ekipleri olay yerinde." ifadesini kullandı.

Durumu ağır olan 2 kişinin, patlama sırasında evde bulunduğunu ifade eden Demiryürek, "Olay yerine geldiğimde ben de gördüm patlamanın etkisiyle binanın üst katından aşağı düşmüş bir vatandaşımız. 6 itfaiye personeli, ihtiyatlı bir şekilde binada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Nüfus Müdürlüğü ekiplerimiz de bizdeki bilgiler üzerinden binada yaşayan vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak binada olup olmadıklarını teyit ediyorlar." diye konuştu.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin binadaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de binada ve patlamanın meydana geldiği dairede inceleme başlattı.

Çevik kuvvet ekipleri de patlamanın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.