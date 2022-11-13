SON DAKİKA |İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Ekipler hızlı bir şekilde olay yerine sevk ediliyor.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, emniyet ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Valisi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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RTÜK: "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin ise yaralandığı haberini verdi.