İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!

İsveç Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!

Türkiye ile NATO üyeliği konusunda görüşmeleri devam eden ve görüşmelerde silah ambargosunun kaldırılabileceğine yeşil ışık yakan İsveç, 2019 yılından bu yana Türkiye'ye yönelik yapmış olduğu silah ambargosunu kaldırma kararı aldığını bildirdi.

İsveçli yetkililer ayrıca satışa izin verilecek teçhizatlar arasında elektronik ve teknoloji gibi ürünlerin de yer alacağını belirti.

Silah satışına lisans veren ISP adlı kuruluşun Savunma Sanayi Dairesi Başkanı Karl Evertsson, Mayıs ayında İsveç medyasına yaptığı konuşmasında koşullara göre pozisyon aldıklarını ve silah ambargosunu kaldırabileceklerini söylemişti.

e0oxzqgxmaee4yh.jpg

2019 YILINDAN BERİ SİLAH SATIŞI YOKTU

İsveç hükümeti Türkiye'ye karşı herhangi bir silah ambargosu uygulanmadığını söylüyordu ancak ISP 2019 yılından beri hiçbir teçhizatın satışına izin vermiyordu.

2019 yılı ekim ayında Türkiye'nin PYD kontrolü altındaki bölgeye sınır ötesi operasyonu düzenlemesinin ardından Dışişleri Bakanı Ann Linde, bu operasyonun uluslararası hukuku aykırı olduğunu belirterek Türkiye'ye yapılan silah satışının lisansını iptal etmişlerdi.

i-tourkia-katadikazei-eleytheria-typou-ektos-synoron-epidiwkei-ekdosi-dimosiografou-apo-souidia.jpg

PKK'DA İSVEÇ MENŞELİ SİLAHLAR

Milli Savunma Bakanlığı daha önce Irak'ın kuzeyinde terö rögütü PKK'ya ait mağaralarda ele geçirildiği İsveç menşeli AT4 tanksavar silahların fotoğraflarını yayınlamıştı.

İsveç ise, PKK'ya silah satışına kesinlikle onay vermediğini söyledi. Fakat bu silahların uzun süredir lisans altında Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretildiğini belirten Evertsson, bu yolla PKK'nın eline geçmiş olabileceğini ve geçmişte üçüncü ülkelere satışların kontrolü konusunda eskiden çok sıkı davranmadıklarını söylemişti.

0
0
0
0
2
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Murat Kurum: "Sosyal Konut Projesi sayesinde, kira ve konut fiyatları düşüyor"
Bakan Murat Kurum: "Sosyal Konut Projesi sayesinde, kira ve konut fiyatları düşüyor"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! İstanbulkart'ı olanların dikkatine! Ekim ayında sona erecek!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! İstanbulkart'ı olanların dikkatine! Ekim ayında sona erecek!
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye GKRY tepkisi: Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye GKRY tepkisi: Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız
Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde temel atılacak 17 il belli oldu
Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde temel atılacak 17 il belli oldu
Son Haberler
Yok artık dedirten olay! Kocasının ölümünü kabul edemedi, cesediyle 18 ay boyunca...
Yok artık dedirten olay! Kocasının ölümünü kabul edemedi, cesediyle 18 ay boyunca...
Bir iş insanı hayır olsun diye çekilişle bedava ev verdi! O çekilişe on binlerce kişi katıldı, izdiham oldu!
Bir iş insanı hayır olsun diye çekilişle bedava ev verdi! O çekilişe on binlerce kişi katıldı, izdiham oldu!
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"
İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!
İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! KPSS soruşturmasında yeni gelişme: "Ön inceleme tamamlandı"
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! KPSS soruşturmasında yeni gelişme: "Ön inceleme tamamlandı"
17 ilde temel atılacak! TOKİ sosyal konutlarının nasıl görüneceği ortaya çıktı! İşte göz alıcı konutlardan görüntüler...
17 ilde temel atılacak! TOKİ sosyal konutlarının nasıl görüneceği ortaya çıktı! İşte göz alıcı konutlardan görüntüler...
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde şiddetli deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde şiddetli deprem
Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2022 Cuma| Aslan geçmişi kurcalama, Akrep biraz sakinleş...
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2022 Cuma| Aslan geçmişi kurcalama, Akrep biraz sakinleş...
MİT'ten DEAŞ'a yönelik operasyon: 1'ölü 19 terörist yakalandı!
MİT'ten DEAŞ'a yönelik operasyon: 1'ölü 19 terörist yakalandı!
İstanbul'da DHKP/C operasyonu! 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı!
İstanbul'da DHKP/C operasyonu! 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!