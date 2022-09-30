İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!

Türkiye ile NATO üyeliği konusunda görüşmeleri devam eden ve görüşmelerde silah ambargosunun kaldırılabileceğine yeşil ışık yakan İsveç, 2019 yılından bu yana Türkiye'ye yönelik yapmış olduğu silah ambargosunu kaldırma kararı aldığını bildirdi.

İsveçli yetkililer ayrıca satışa izin verilecek teçhizatlar arasında elektronik ve teknoloji gibi ürünlerin de yer alacağını belirti.

Silah satışına lisans veren ISP adlı kuruluşun Savunma Sanayi Dairesi Başkanı Karl Evertsson, Mayıs ayında İsveç medyasına yaptığı konuşmasında koşullara göre pozisyon aldıklarını ve silah ambargosunu kaldırabileceklerini söylemişti.

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2019 YILINDAN BERİ SİLAH SATIŞI YOKTU

İsveç hükümeti Türkiye'ye karşı herhangi bir silah ambargosu uygulanmadığını söylüyordu ancak ISP 2019 yılından beri hiçbir teçhizatın satışına izin vermiyordu.

2019 yılı ekim ayında Türkiye'nin PYD kontrolü altındaki bölgeye sınır ötesi operasyonu düzenlemesinin ardından Dışişleri Bakanı Ann Linde, bu operasyonun uluslararası hukuku aykırı olduğunu belirterek Türkiye'ye yapılan silah satışının lisansını iptal etmişlerdi.

PKK'DA İSVEÇ MENŞELİ SİLAHLAR

Milli Savunma Bakanlığı daha önce Irak'ın kuzeyinde terö rögütü PKK'ya ait mağaralarda ele geçirildiği İsveç menşeli AT4 tanksavar silahların fotoğraflarını yayınlamıştı.

İsveç ise, PKK'ya silah satışına kesinlikle onay vermediğini söyledi. Fakat bu silahların uzun süredir lisans altında Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretildiğini belirten Evertsson, bu yolla PKK'nın eline geçmiş olabileceğini ve geçmişte üçüncü ülkelere satışların kontrolü konusunda eskiden çok sıkı davranmadıklarını söylemişti.