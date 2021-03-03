Son dakika | İsveç’te bıçaklı saldırı! Polis saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi
Son dakika haberi... İsveç’te bıçaklı saldırı sonucu 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. İsveç polisi, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.
Son dakika haberi... İsveç'in Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan'da bıçaklı saldırı düzenlendiği öğrenildi.
Bangrdsgatan'daki bıçaklı saldırıda 8 kişinin yaralandığı açıklanırken, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.
İsveç polisi, düzenlenen saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.
Yapılan açıklamada saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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