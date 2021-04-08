Son dakika | İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika haberi... İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Avrupa Birliği'nin de 'protokole uygundu' dediği Beştepe'deki sözde 'koltuk 'krizi' için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Draghi'nin açıklamasının ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.