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Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti!

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti.

Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti!

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti. TBMM'de basın açıklaması yapan Koncuk, "İYİ Parti iyi yönetilmiyor. İYİ Parti ile milletvekili ve üye olarak bir bağım kalmamıştır" dedi.

27 Mart 2018 tarihinde Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan İsmail Koncuk liste tartışmalara için geçtiğimiz ay İsmail Koncuk, ”Partide ahlaksız bir operasyon olmuştur. Bu parti ahlaksızlıklara zemin yaratmak için kurulmuş bir siyasi hareket değildir” demişti.

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