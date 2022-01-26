Son Dakika | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Meral Akşener'in Twitter adresinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.