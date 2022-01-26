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  3. Son Dakika | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son Dakika | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son Dakika | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son Dakika | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son Dakika | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Meral Akşener'in Twitter adresinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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