Son dakika | İzmir Bayındır'da yürek yakan olay! 3 çocuk yangında öldü

Alınan bilgilere göre Bayındır ilçesindeki Soğuksu Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzere yangının çıktığı eve ambulans ve itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmesinin ardından acı bir durumla karşılaşıldı. Ekipler yangında kardeş oldukları öğrenilen biri 3 olmak üzere 2 yaşındaki iki kardeşlerin hayatını kaybettiğini gördü. Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.